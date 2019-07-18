Макрон принял приглашение Путина на 9 Мая

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что прибудет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 18 июля.

В сообщении отмечается, что Макрон с благодарностью принял приглашение поучаствовать в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сирийское урегулирование, ситуацию в Донбассе, наметили график предстоящих контактов. Кроме того, президенты выразили готовность активизировать совместную работу в рамках «нормандского формата».

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера на празднование 75-летия Победы.

В этом году администрация президента не рассылала приглашения лидерам иностранных государств на парад Победы в Москве. В Кремле пояснили, что это практикуется на юбилейные мероприятия.

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