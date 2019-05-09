Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москву. По его словам, в этом нет никакой политики и конспирологии, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в Россию его никто не приглашал. Также он напомнил, что парад на 9 мая проводится и в Минске, «было бы сложно развести эти мероприятия». «9 мая — единый праздник Победы, белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах — от Владивостока до Москвы», — добавил Лукашенко.

Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая. В нем приняли участие 13 тысяч человек, по приглашению Владимира Путина его посетил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В конце апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что приглашения лидерам иностранным государств рассылать не будут. «Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», — сказал он.

В прошлом году почетными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В 2017 году на парад пригласили президента Молдавии Игоря Додона, в 2016-м на торжестве был Нурсултан Назарбаев, который тогда занимал пост президента Казахстана, а в 2015 году среди гостей праздника оказались генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель КНР Си Цзиньпин. В том же году Лукашенко объявил об отказе приезжать в Москву. Тогда он тоже объяснил это необходимостью принимать парад в Минске.

2015-й был юбилейным годом, тогда отмечалось 70-летие победы. По разным причинам от приезда в Москву и участия в торжествах тогда отказались лидеры многих стран, в том числе, президенты Польши, Финляндии, Южной Кореи, Черногории, Израиля, Болгарии, Молдавии, Узбекистана, Литвы, Латвии и Эстонии.

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