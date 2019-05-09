На Красной площади в Москве прошел парад Победы

На Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетным гостем стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает «Интерфакс».

Парад принял министр обороны России Сергей Шойгу. На параде присутствовал президент Владимир Путин. Выступая с речью, он подчеркнул, что уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны, и Россия будет делать все,« чтобы обеспечить военный потенциал страны».

По брусчатке Красной площади прошли 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды и рода войск Вооруженных сил, Росгвардию, другие силовые структуры, в общей сложности порядка 13 тысяч человек. Воздушную часть, в которой должны были принять участие 74 вертолета и самолета, пришлось отменить. «В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — уточнили в Минобороны.

Более 130 единиц современной боевой техники прошли в составе механизированной колонны. Первым на брусчатку выехал танк Т-34, за ним последовали бронеавтомобили «Тайфун», боевые машины пехоты «Курганец», бронетранспортеры «Бумеранг», а также танки Т-14 «Армата» и Т-72Б3 и в пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет «Ярс».

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