В Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад, знаменующий 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Трансляция ведется на сайте Первого канала.

В нем принимают участие участие 13 тысяч человек и 130 единиц боевой техники. Парад принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу, командует — главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

В этом году к параду впервые привлечены женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО), кадеты корпуса Следственного комитета (СК) имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя. Также на параде впервые показали два автомобиля Aurus. Воздушную часть отменили из-за плохой погоды.

Одновременно торжественное шествие началось в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в параде примут участие 150 участников Великой Отечественной войны из Подмосковья.

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