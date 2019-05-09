Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: над городом облачно. Самолеты вернулись в пункты базирования.

Над городом должны были пролететь символические 74 — по числу победных лет — самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Парад начался в 10:00. По планам, в нем примут участие 13 тысяч человек и 130 единиц боевой техники. Парад принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу, командует — главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

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