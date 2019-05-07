В параде Победы примут участие 150 подмосковных ветеранов

В параде Победы на Красной площади примут участие 150 участников Великой Отечественной войны из Подмосковья, проинформировала министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 7 мая.

«Традиционно всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Подмосковье, была перечислена на расчетный счет единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч и 5 тысяч рублей, в зависимости от их статуса и наград», — рассказала она.

Кроме того, 9 Мая для ветеранов организуют бесплатный проезд на всех коммерческих маршрутах. К акции присоединятся также такси, сообщается на сайте областного правительства.

Ранее во вторник социологи сообщили, что принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы планируют 48 процентов россиян.