Путин напомнил об уроках прошедшей войны

Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью во время парада Победы, который проходит на Красной площади. Трансляция ведется на сайте Первого канала.

«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер однополчан, родных друзей, скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами», — сказал он и объявил минуту молчания.

Также президент подчеркнул, что уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны, и Россия будет делать все,« чтобы обеспечить военный потенциал страны». Путин призвал мировое сообщество создать единую систему безопасности для противодействия угрозам.

Президент указал, что в ряде государств возводят в кумиры нацистов, это, подчеркнул он, недопустимо. «Наш святой долг — защитить подлинных героев, мы преклоняемся перед всеми ветеранами поклонения победителей. мы всегда будем чтить всех вас прославлять победы, которая была и остается одной на всех», — сказал он.

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