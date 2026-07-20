Описана скрытая опасность дешевых зарядок для смартфонов

BGR: Дешевые зарядки оказались способны вызвать перегрев смартфона и даже пожар

Использование дешевых USB-проводов связали со снижением скорости заряда, повышенным риском перегрева и пожара. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа предостерегли владельцев телефонов и прочих гаджетов от покупки зарядных проводов от малоизвестных брендов. Авторы отметили, что не стоит экономить на аксессуарах для смартфонов и описали риск, связанный с использованием дешевых устройств для зарядки.

Самым безобидным недостатком кабелей от неизвестных брендов назвали снижение скорости зарядки. Скрытая опасность подобных аксессуаров заключается в том, что они могут вывести из строя зарядный порт смартфона. Журналисты отметили, что часто многие некачественные провода способствуют перегреву аккумулятора гаджета, что приводит к его ускоренном износу и может стать причиной поломки и даже пожара.

«Использование дешевого USB-кабеля для передачи данных между телефоном и компьютером может привести к потере данных из-за повреждения или выхода устройства из строя», — рассказали специалисты.

По словам авторов заметки, качественный зарядный кабель обычно имеет сертификат, такой как USB Implementers Forum (USB-IF). Кроме того, такие провода обычно являются достаточно гибкими и имеют прочное внешнее покрытие или нейлоновую оплетку.

В середине июля авторы портала BGR предупредили пользователей смартфонов, что изношенная зарядка может привести к пожару. Также они посоветовали приобретать качественные аксессуары от известных брендов.