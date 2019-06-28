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Россия пригласила Трампа на юбилей Победы в Великой Отечественной войне

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Россия пригласила президента США Дональда Трампа на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 28 июня.

По его словам, Трамп отреагировал на приглашение позитивно.

В этом году в параде на Красной площади, посвященному 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали 35 парадных расчетов военнослужащих. Иностранным лидерам Кремль приглашений не рассылал, так как отмечалась не юбилейная дата.

70-летие победы отмечалось в 2015 году. Военные парады прошли в 26 городах. Владимир Путин с портретом своего отца в руках возглавил шествие «Бессмертный полк» в центре Москвы.

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