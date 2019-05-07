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Воробьев и Мединский дали старт строительству музея Зои Космодемьянской в

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр культуры России Владимир Мединский дали старт строительству музея Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского городского округа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 7 мая.

«Это не просто стройка, это священное дело — создать такой великолепный музей, куда будет приезжать огромное количество наших детей, внуков, которые будут воспитываться на примере Зои Космодемьянской», — сказал Воробьев.

В ходе торжественной церемонии был установлен памятный знак и возложены цветы к мемориальному обелиску.

Мединский, в свою очередь, напомнил, что открыть современный музей предложил Воробьев. Планируется, что экспозиция будет разделена на три части, каждая их которых будет рассказывать о конкретном периоде в судьбе героя.

Музей планируется открыть к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

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