Подмосковные жители напишут «Диктант Победы»

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» пройдет в Подмосковье на 66 площадках, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 6 мая.

Мероприятие пройдет 7 мая, уточнила она. «Участникам диктанта предстоит ответить на 20 вопросов за 45 минут. Результаты акции будут обнародованы 12 июня – в День России», — рассказала Забралова.

По словам министра, принять участие в мероприятии могут все желающие. Она также добавила, что адреса площадок диктанта можно найти на сайте профильного ведомства.

Ранее в понедельник в Госадмтехнадзоре сообщили, что в регионе приведены в порядок более 500 памятных объектов. В частности, были отремонтированы цоколи и подходы к памятникам. В работах принимали участие волонтеры и общественники.