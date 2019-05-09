Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что «парад замечательный», как и положено в российской армии в последние годы. При этом президент выразил сожаление, что погода не позволила пролететь авиации: из необходимых 400 метров хорошей видимости у летчиков были лишь 150.

«В данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что отмена воздушной части парада Победы в Москве объяснялась низкой слоистой облачностью, авиации не хватило часа до улучшения метеоусловий. В воздушной части парада должны были принять участие 74 вертолета и самолета.

«В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — уточнили в Минобороны.

Парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая. По брусчатке Красной площади прошли 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды и рода войск Вооруженных сил, Росгвардию, другие силовые структуры, в общей сложности порядка 13 тысяч человек.

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