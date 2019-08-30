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В Госдуме объяснили приглашение Зеленского в Москву

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Владимир Зеленский

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, чтобы отдать дань уважения украинцам, участвовавшим в борьбе с нацистами. Об этом РИА Новости сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Мы отдаем дань уважения всем тем украинцам, которые вместе с другими народами большого Советского Союза погибли, многие стали героями Советского Союза, в том числе и дед нынешнего президента Украины Зеленского — офицер советской армии, который освобождал Европу от фашизма», — пояснил депутат.

По его словам, приглашение Зеленского в Москву — это хороший знак, демонстрирующий важность общей истории России и Украины. Он отметил, что несмотря на существующие разногласия между странами, в обеих живут ветераны, их дети и внуки, поэтому День Победы служит объединяющим фактором для всех государств из антигитлеровской коалиции.

30 августа стало известно, что Кремль направит украинскому лидеру приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в Москве 9 мая 2020 года. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 17 глав государств, в том числе Белоруссии, Молдавии, Сербии, Чехии, Индии, Франции, Кубы и Венесуэлы.

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