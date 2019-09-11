Медведев напомнил о бесполезности введения санкций против СССР

Санкции вводились в отношении СССР множество раз, но никак не повлияли на решения советского руководства. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Я им [главам других государств и правительств] всегда говорю одну простую вещь. Знаете, вот эти все санкции — их вводили в отношении Советского Союза с десяток раз. Ни разу Советский Союз своего поведения не изменил. Это абсолютно бесполезное дело в отношении любого государства, тем более крупного, сильного государства, такого, которым является наша страна», — сказал глава правительства.

Он отметил, что из-за санкций, которые вводят страны Запада в отношении России, общая атмосфера в сфере инвестиций «отравлена». «Санкции всегда приводили к одному — все теряли деньги. Причем не только страна, которая подверглась санкциям, но и те, кто эти санкции вводил. И сейчас эти деньги потеряны, причем безвозвратно», — добавил премьер.

Ранее, 8 сентября, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Парламентарий отметил, что приветствует заявление президента страны Эммануэля Макрона о необходимости переосмыслить отношения с Россией. «Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций», — сказал он.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

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