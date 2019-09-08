В Польше призвали к диалогу с Россией

Варшаве следует начать выстраивать диалог с Москвой, заявил польский журналист Лукаш Гадзала в своей статье, опубликованной в Rzeczpospolita.

По мнению Гадзалы, из-за плохих отношений между странами российская сторона теряет гораздо меньше, чем польская. «Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он.

Журналист добавил, что страны Запада все реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. «Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине. Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций», — заявил парламентарий .

2 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме. Говоря о возможном возвращении к формату G8 с участием России, Дуда отметил, что Москва реализует «имперские амбиции» путем военных действий и изменения границ. По его словам, в последние годы российское руководство предпринимает такие действия, на которые «не может смотреть равнодушно тот, кто уважает международное право».

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