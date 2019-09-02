Президент Польши отказался сотрудничать с Россией

Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом в Варшаве, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Польша возвращение к формату G8 с участием России, Дуда заявил, что Москва реализует «имперские амбиции» путем военных действий и изменения границ. По его словам, в последние годы российское руководство предпринимает такие действия, на которые «не может смотреть равнодушно тот, кто уважает международное право».
«В этом контексте стоит задать себе вопрос, стоит ли подходить к России по принципу business as usual, то есть сотрудничать с ней в своих интересах. Я считаю, что нельзя», — сказал Дуда.
1 сентября в польском городе Велюнь прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На торжествах присутствовали президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран. Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили: об этом в Варшаве сообщили еще в марте текущего года, указав, что решение принималось исходя из «современных, а не исторических реалий». В Кремле действия польской стороны осудили, подчеркнув, что любые мемориальные мероприятия, посвященные такому событию, не могут считаться полноценными без участия Москвы.
Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.