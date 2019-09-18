Российского депутата не пустили на совещание ОБСЕ

Польша отказалась выдавать визу депутату парламента Крыма, ректору Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингизу Якубову. В страну он должен был прибыть на совещание ОБСЕ по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Якубова, он планировал выступить с докладом о развитии системы образования в Крыму с момента возвращения полуострова в состав России. Он подчеркнул, что польская сторона фактически лишила его возможности донести свою позицию по этому поводу.

В связи с чем было принято такое решение, неизвестно. Парламентарий добавил, что в настоящее время пытается найти способ выступить на совещании, но в то же время признается, что это маловероятно.

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Конфликт с другим представителем Крыма на совещании ОБСЕ случился двумя днями ранее, 16 сентября. Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова главного редактора «Крымской газеты» Марию Волконскую. Сразу же после начала ее речи он заявил, что журналистка не должна выступать на площадке и ей нужно покинуть зал, так как полуостров является частью Украины, «хоть и временно оккупированной».

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией и призывает его вернуть. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и указывают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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