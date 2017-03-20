Украина запретила въезд посетившим Крым европейским депутатам

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну пятерым европейским депутатам, которые 19 марта прибыли в Крым с трехдневным визитом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

«Выяснилось, что в Крыму незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им въезда на Украину сроком на пять лет», — заявила Гитлянская.

Она добавила, что политики прибыли на полуостров для того, чтобы отметить его воссоединение с Россией.

19 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов пообещал ввести санкции против посетивших Крым представителей Европарламента, а также европейских, украинских и латиноамериканских политиков.

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Ранее в тот же день сообщалось о прибытии на полуостров с трехдневным визитом зарубежной делегации в составе примерно 20 человек. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, они приехали для того, чтобы посмотреть, как живет Крым в третью годовщину воссоединения с Россией. В числе делегатов — члены Сербской радикальной партии Милован Боич, Дубравко Боич и Александр Шешель, писатель Срджа Трифкович, депутат парламента Чехии Ярослав Голик, европарламентарии, законодатели из Германии, Великобритании, прибалтийских стран, политики из Бразилии и Киргизии.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией и призывает его вернуть. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и указывают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.