Бывший СССР
 

Киев пригрозил санкциями европейским и украинским политикам за посещение Крыма

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Александр Турчинов
Александр Турчинов

Киев может ввести санкции против посетивших Крым представителей Европарламента, а также европейских, украинских и латиноамериканских политиков. Как сообщается в воскресенье, 18 марта, на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, перед Службой безопасности Украины (СБУ) поставлена задача проанализировать информацию о пребывании зарубежных политиков и парламентариев на полуострове. «СБУ должно подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым», — говорится в публикации.

Турчинов объяснил, что если эти сведения подтвердятся, на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о введении ограничительных мер. «Кроме того, проверке подлежит также информация об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством», — добавил секретарь СНБО.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов завил РИА Новости, что не видит логики в действиях Киева, который, с одной стороны, требует, чтобы на полуостров приезжали международные наблюдатели, а с другой — угрожает санкциями. «У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными в Украину. Видимо, это то, чего они добиваются», — отметил Мурадов.

Ранее 19 марта сообщалось о прибытии в Крым с трехдневным визитом зарубежной делегации в составе примерно 20 человек. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, они приехали для того, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с Россией. По сведениям издания «Новости Крыма», в числе делегатов — члены Сербской радикальной партии Милован Боич, Дубравко Боич и Александр Шешель, писатель Срджа Трифкович, депутат парламента Чехии Ярослав Голик, европарламентарии, законодатели из Германии, Великобритании, прибалтийских стран, политики из Бразилии и Киргизии.

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение. Киев отказывается признавать итоги плебисцита, называет полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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