Лишенные «националистического угара» украинские политики прибыли в Крым

Делегация, в которую входят украинские политики и депутаты Европарламента, прибыла в Крым с трехдневным визитом, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат не уточнил имена украинцев, однако сказал, что это те здравомыслящие люди, которые «не находятся под воздействием националистического угара». «Это первый визит представителей украинской политики», — подчеркнул Бальбек.

По его мнению, парламентарии приехали, чтобы посмотреть, как живет Крым на третью годовщину воссоединения с РФ. «Их приезд в очередной раз подтверждает, что западные политтехнологи перестарались с демонизацией России. Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове», — добавил он.

Всего в составе делегации около 20 человек. По информации издания «Новости Крыма», первым рейсом в аэропорт Симферополь прибыли представители Сербии и Чехии. В частности, это члены Сербской радикальной партии Милован Боич, Дубравко Боич и Александр Шешель, писатель Срджа Трифкович, а также депутат чешского парламента Ярослав Голик.

Помимо них и европарламентариев, в делегацию вошли законодатели из Германии, Великобритании, прибалтийских стран, политики из Бразилии и Киргизии. Планируется, что в ходе визита они посетят Ливадийский дворец в Ялте и встретятся с представителями крымских властей.

Крым стал частью России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией и призывает его вернуть. В Москве, в свою очередь, настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и указывают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.