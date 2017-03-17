МИД Украины призвал к ответу посла Сербии за поездку депутатов скупщины в Крым

В Министерстве иностранных дел Украины ждут посла Сербии для дачи объяснений по поводу поездки депутатов Народной скупщины в Крым. Об этом в пятницу, 17 марта, заявила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, передает «Интерфакс-Украина».

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев в оккупированный Крым», — сказала Беца. По ее словам, своим поведением депутаты открыто призывают к признанию полуострова российской территорией. Спикер также отметила, что сербские парламентарии демонстративно нарушили украинское законодательство и международное право.

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В конце октября 2016 года стало известно, что личные данные члена исполнительного совета Падуи Марины Буфони, в октябре посетившей Крым с делегацией итальянских парламентариев, были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». «Теперь я считаюсь "врагом Киева", мое имя, личные данные и другая информация опубликованы в "месте смерти"», — отметила Буфони.

Народная скупщина Сербии (парламент страны) — высший законодательный и конституционный орган в Сербии. Состоит из 250 депутатов, которые избираются тайным голосованием на четыре года.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев и ряд стран Запада не признали воссоединение Крыма с Россией. Москва в свою очередь настаивает на том, что плебисцит полностью соответствовал нормам международного права.