На Украине признали сложность антироссийских санкций для Европы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Евросоюзу все труднее соблюдать антироссийские санкции. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Welt.

Пристайко назвал действующие ограничения в отношении России неидеальными. Он считает, что восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подтверждает слабость антироссийских позиций в Европе.

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Несмотря на это, министр считает, что санкции наносят вред российской экономике и побуждают Москву двигаться в правильном направлении.

13 сентября Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира и готовят обмен заключенными в формате «всех на всех».

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