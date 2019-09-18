Бывший СССР
 
Последние новости
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер
США подали в суд на Сноудена из-за его книги
В НАТО обвинили Россию в разработке новых ракет
Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей
В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»
«Ливерпуль» проиграл в первом матче Лиги чемпионов
Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Новости партнеров

На Украине признали сложность антироссийских санкций для Европы

Перейти в «Мою Ленту»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Евросоюзу все труднее соблюдать антироссийские санкции. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Welt.

Пристайко назвал действующие ограничения в отношении России неидеальными. Он считает, что восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подтверждает слабость антироссийских позиций в Европе.

Несмотря на это, министр считает, что санкции наносят вред российской экономике и побуждают Москву двигаться в правильном направлении.

13 сентября Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира и готовят обмен заключенными в формате «всех на всех».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
„Wir wollen unsere Bürger zurückhaben"
США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0117 сентября

«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»

Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
23:3417 сентября

Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес

18:5017 сентября

Белоруссия захотела сделать улучшение отношений с США необратимым

18:1617 сентября

Украинская разведка уличила Россию в желании усилить свои позиции на переговорах

Бывший СССР00:0214 сентября

«В украинские батальоны шел всякий сброд»

Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
17:2117 сентября

Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе

16:4717 сентября

Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис

16:2317 сентября

Объявленных в розыск экс-депутатов Верховной Рады отпустили на поруки

Бывший СССР00:01 9 сентября

«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»

Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
15:2817 сентября

На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста

15:1517 сентября

В ООН назвали способ объединения Украины

14:1717 сентября

В ОБСЕ высоко оценили мирные инициативы Зеленского

Россия
Искупавшейся в «шоколадной» ванне чиновнице предложили сохранить работу
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»
Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Казахстана
«Гоша умирал три раза»
Дедушка отдаст внуку почку, но без дорогих лекарств мальчик не выживет. Нужна ваша помощь!
На полицейских завели дело за пытки россиянина током со словами «Как без этого?»
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Российская пенсионерка наряжала кошек в колпаки и попрошайничала на вокзале
Все материалы
Мир
США подали в суд на Сноудена из-за его книги
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
В НАТО обвинили Россию в разработке новых ракет
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Электронные сигареты унесли еще одну жизнь
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко пообещал отвезти замгоссекретаря США в лес
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Белоруссия захотела сделать улучшение отношений с США необратимым
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Украинская разведка уличила Россию в желании усилить свои позиции на переговорах
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Все материалы
Экономика
Европа побоялась бороться с кризисом
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Ветераны АТО задержали российский уголь на Украине
«Денег примадонна так и не получила»
 
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
Кантемир КарамзинОправдан, но не отпущен
Суд признал незаконность уголовного дела против Кантемира Карамзина
В России объяснили невозможность четырехдневки
Все материалы
Силовые структуры
Авторитетов посадили за попытку убийства игрушечным вертолетом со взрывчаткой
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Криминального авторитета Ику Ростовского отправили в СИЗО
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Российские тюремщики избили заключенных за вскрытые вены
Все материалы
Наука и техника
В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»
«Всеобщий страх и крушение надежд»
Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
Создана новая гипотеза о появлении жизни на Земле
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
Создание космического лифта признали возможным
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Найдено самое массивное «атомное ядро» величиной с город
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» проиграл в первом матче Лиги чемпионов
Тренег «Манчестер Сити» Хосеп ГвардиолаЛиверпульская пятерка
Провал «Манчестер Сити» и прорыв МЮ и «Челси» — главное в АПЛ
«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с выездной ничьей
«Опасный сукин сын»
Как звезда MMA загубил свою карьеру и совершил крупнейшее ограбление в истории Англии
Нурмагомедов оценил шансы на проведение боя в России
Самый толстый — на ворота
Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
Сэйв польского вратаря «Вест Хэма» признан лучшим в пятом туре АПЛ
Все материалы
Культура
Люк Бессон попал под суд за отказ убивать оленей
«Это определенная ломка, но через нее надо пройти»
Танцующие аватары, кошмары и Диана Вишнева в самом необычном шоу сезона
Умер народный артист России Валерий Успенский
«Влияние Тарковского останется со мной до самой смерти»
Тайный гений черной документалистики, который стал звездой современного искусства
Знаменитости выступили в поддержку севшего за вывихнутое плечо омоновца актера
Спектакль «Барокко»Тут вам не Нью-Йорк
Страх, аресты, самоцензура: как устроен политический театр в России
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Все материалы
Интернет и СМИ
Голубь нагадил на рассуждающего о птичьем помете чиновника во время интервью
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Легенда политической журналистики умерла от рака
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Бузова перечислила черты мужчины мечты
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Дерипаска подал иск к западным СМИ в краснодарский суд
Все материалы
Ценности
Модный бренд «украсил» одежду дырами от пуль и был обруган
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Мужчинам предложили носить оголяющие пах штаны за четыре тысячи долларов
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Наоми Кэмбелл оголила грудь на подиуме
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Сердобольные дети отдали затравленному бедному однокласснику свою одежду
Все материалы
Путешествия
Туристы назвали самую большую проблему российских курортов
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
С портящими воздух в самолете пассажирами решили бороться
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Цены на билеты в Крым сравнили с зарплатами россиян
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
В России разрешили «курить» в самолетах
Все материалы
Из жизни
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
«Самый счастливый в мире еж» стал звездой сети
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Американцы удочерили девочку с Украины и заподозрили в ней взрослую карлицу
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Незамужнюю учительницу уволили из католической школы за отказ делать аборт
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Все материалы
Старинные автомобили Франкфурта
Некоторые автомобили на выставке IAA можно купить. Но они мало кому по карману
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Затея Renault с продажей автомобилей онлайн провалилась в России
Volkswagen подготовил Tiguan к российской зиме
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Все материалы
Дом
Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Найден лучший офис мира
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Российские коммунальщики «починили» дом доской
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Найдена самая роскошная квартира Северного Кавказа
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
В России прошел автопробег коммунальной техники
Названы преимущества сельских школ перед городскими
Все материалы