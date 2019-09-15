США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе. Об этом он заявил в эфире 1+1, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, осуществление этого сценария будет невозможно до тех пор, пока территории остаются «оккупированными». «Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся», — подчеркнул Волкер, объяснив, что голосование на территории Донбасса должно быть независимым.

Он добавил, что для реализации предложений необходимо, чтобы Россия вывела войска из Донбасса. Кроме того, Москва должна перестать поддерживать ополченцев, а «нелегальные вооруженные формирования» должны быть расформированы, отметил спецпредставитель США.

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Волкер заявил, что Вашингтон может ослабить санкции в отношении Москвы, если страна выполнит Минские соглашения. В то же время ограничения, введенные после присоединения Крыма к России, будут действовать до тех пор, пока полуостров будет оставаться российским.

«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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