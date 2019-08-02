США передумали относительно переговоров по Донбассу

США готовы рассмотреть новый формат обсуждения ситуации на Донбассе, если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт. Такое заявление сделал специальный представитель Штатов на Украине Курт Волкер, передает Тиждень.

«Если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — сказал дипломат. Он добавил, что формат имеет меньшее значение, чем наполнение, а США готовы поддержать любые усилия по достижению мира.

Ранее сообщалось, что Госдеп США не поддерживает изменение форматов международных переговоров, касающихся ситуации на Украине, и требует выполнения минских договоренностей от России.

11 июля президент России Владимир Путин отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо более конкретно высказывать инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе.

8 июля украинский президент предложил Путину встретиться в Минске вместе с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить статус Крыма и ситуацию в Донбассе. Путин заявил о готовности поговорить с украинским лидером, после того как в Киеве сформируют правительство.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В Москве подчеркивают, что Россия является не стороной этих договоренностей, а страной-гарантом, как Франция и Германия.

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