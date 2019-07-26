Зеленский встретился с Волкером

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщается на сайте президента страны.

На встрече также присутствовал представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд. Зеленский поблагодарил обоих дипломатов за поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Главной темой переговоров стала ситуация в Донбассе, в том числе состоявшееся недавно разведение сил в районе населенного пункта Станица Луганская. Стороны обсудили необходимость давления на власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), чтобы добиться завершения разведения сил и улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Также в ходе переговоров стороны выразили надежду, что объявленное недавно бессрочное перемирие не будет сорвано.

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21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное и абсолютное — перемирие. В течение нескольких дней после этого каждая из сторон конфликта успела обвинить противника в его нарушении. Тем не менее, все отмечают, что ситуация на фронтовой линии стала более спокойной.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) объявила о завершении процесса разведения войск в районе Станицы Луганской в воскресенье, 30 июня. Рамочное соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в этом районе было достигнуто контактной группой еще в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, однако в Станице Луганской он неоднократно срывался.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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