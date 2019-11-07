На Украине заявили о неизбежности восстановления Донбасса Россией

Окончание конфликта в Донбассе будет заключаться в восстановлении Россией разрушенных территорий региона. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

По его словам, другим вариантом может стать выплата официальной Москвой денежных компенсаций Киеву. Кулеба подчеркнул, что сейчас украинские власти продолжают привлекать средства ЕС на восстановление подконтрольной территории Донецкой и Луганской области. Он отметил, что до 2014 года на этих землях «мало что делалось».

Материалы по теме «Сидит дед у разбомбленного дома и плачет» Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, «страна-агрессор». В Кремле слова украинского министра назвали неумными, напомнив, кто именно начал конфликт на востоке страны.

До этого на Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса. Это обойдется бюджету страны в 372 миллиона евро (более 26 миллиардов рублей).

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru