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Украина отказалась платить за восстановление Донбасса

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Владислав Криклий

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Об этом он сказал в эфире телепередачи «Право на власть» на телеканале «1+1», запись которого доступна на YouTube.

По словам Криклия, «это априори невозможно». Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия. «Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — сказал украинский министр.

Он добавил, что ту часть Донбасса, которая находится под контролем Киева, Украина за свой счет также восстанавливать не собирается. Для этого, по его словам, правительство намерено привлечь инвесторов.

Ранее на Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса, придя к выводу, что это обойдется бюджету в 372 миллиона евро (более 26 миллиардов рублей). Эти средства понадобятся на восстановление транспортной инфраструктуры, жилых домов, промышленных и административных зданий. В частности, 231 миллион евро из этой суммы уйдет на ремонт транспортной сети, еще 72 миллиона понадобятся на восстановление жилого фонда. Такие расходы украинские чиновники назвали минимальными.

12 октября глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что у Киева нет средств на восстановление Донбасса. По его словам, даже если в ходе обсуждения в «нормандском формате» регион вернется под контроль Украины, руководство страны должно понимать, что денег на восстановление этой области у него нет.

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