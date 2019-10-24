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В обесточенном пять лет назад поселке в Донбассе попросили Зеленского о помощи

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Елена Лебедева

Жительница поселка Опытное в Донецкой области Елена Лебедева записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила провести свет в населенный пункт. Об этом сообщает «UA:Донбасс».

Линии электропередач в поселке были повреждены пять лет назад в результате обстрелов. По словам Лебедевой, для их восстановления необходимо 22 миллиона гривен (около 56 миллионов рублей). Жительница села добавила, что в настоящее время она ждет ответа от главы государства.

12 октября глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у Киева средств на восстановление Донбасса. По его словам, даже если в ходе обсуждения в «нормандском формате» Донбасс станет подконтрольным Киеву, руководство страны должно понимать, что денег на восстановление региона у него нет.

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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