Москва сочла неумными слова украинского министра о репарациях за Донбасс

Заявление министра транспорта и инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия обязана заплатить за восстановление Донбасса, неумное. Об этом представитель МИД Мария Захарова заявила принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Она отметила, что политик использовал слово «репарации», значения которого, возможно, не понимает. «Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — добавила Захарова.

В Кремле при этом указали, что власти Украины должны помнить о том, кто начал конфликт на востоке страны.

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Ранее Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на это Украине должна выделить Россия, «страна-агрессор».

До этого на Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса. Это обойдется бюджету страны в 372 миллиона евро (более 26 миллиардов рублей).

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Репарации — возмещение ущерба стороной, совершившей международное правонарушение, обычно — развязавшей войну. Подобные выплаты возможны только на основании общепринятых международных актов, например, мирного договора.

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