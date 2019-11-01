В России оценили отказ Украины платить за восстановление Донбасса

Вместо требования от России репараций для восстановления Донбасса Украине полезнее было бы начать переговоры с самопровозглашенными республиками. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает РИА Новости. Он также назвал заявление украинской стороны о репарациях «жалким популизмом».

Бальбек отметил, что Украина «вдребезги разнесла» инфраструктуру Донбасса и «сотнями уничтожала» местных жителей. По его словам, Россия не должна за это платить. Депутат добавил, что Украина и Россия не разрывают дипломатические отношения, несмотря на обвинения в агрессии в адрес Москвы. При этом, как он утверждает, Киев никто не может заставить выполнять Минские соглашения.

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Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, «страна-агрессор».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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