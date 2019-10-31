Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По его словам, украинский лидер поступает неразумно и попусту тратит время. «Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие», — подчеркнул крымский парламентарий.

Вместо этого он порекомендовал Зеленскому заняться восстановлением отношений с Россией «(...) нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию», — объяснил Гемпель, добавив, что у власти продолжают находиться политики, оторванные от реальных вещей.

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30 октября украинский лидер разъяснил подробности стратегии Киева по реинтеграции Донбасса и Крыма. Во-первых, власть должна не только отчитываться перед обществом за свои шаги, но и привлекать его к решению проблемы, инициировав масштабный национальный диалог. Во-вторых, необходима системная информационная политика. В-третьих, украинцы обязаны понимать, что легко и быстро вернуть Крым военным путем не удастся. В-четвертых, государства должно быть способно воплотить стратегию в жизнь.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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