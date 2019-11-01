Кремль отреагировал на намерение Киева обязать Россию заплатить за Донбасс

Власти Украины, заявившие об обязанности Москвы восстановить Донбасс, должны помнить о том, кто начал конфликт на востоке страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, выступление министра транспорта и инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса, является неудачным. «Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. И, конечно же, Россия — страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт», — отметил Песков.

Также он заявил, что Россия сотрудничает с другими странами, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

Ранее 1 ноября Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Он считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия, «страна-агрессор».

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