Россия передала задержанные корабли Украине

Передача Украине трех задержанных кораблей состоялась. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства иностранных дел России.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 г. нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива», — говорится в заявлении. Там добавили, что это стало возможно так как российские органы завершили необходимые следственные действия в рамках уголовного разбирательства. Отмечается, что корабли являются вещественными доказательствами в нем.

15 ноября стало известно, что Москва решила вернуть Киеву корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. В МИД России затем заявили, что передача кораблей не связана с предстоящим мероприятием, и напомнили, что предложение вернуть технику украинской стороне не потеряло свою актуальность.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы. Вместе с кораблями были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Все они вернулись в Киев в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru