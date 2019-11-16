Россия открестилась от планов вернуть Украине военные корабли

Условия передачи Украине задержанных российскими властями военных кораблей не связаны с саммитом в «нормандском формате» и никак не менялись за последнее время. Об этом со ссылкой Министерство иностранных дел России сообщает «Интерфакс»

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — цитирует агентство заявление дипломатического ведомства. В МИД напомнили, что условие возвращения судов — гарантия их сохранности в качестве вещественных доказательств.

Днем ранее, 15 ноября, сообщалось, что Россия запланировала передать Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже.

5 ноября член Совета Федерации Сергей Цеков огласил условие для возвращения украинских кораблей. По его словам, Киев должен признать собственную провокацию и нарушение международных норм.

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25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение.

Новый саммит в «нормандском формате» — с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины — вероятно, пройдет 9 декабря. Именно эти стороны в феврале 2015 года согласовали минские соглашения, призванные урегулировать конфликт в Донбассе.

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