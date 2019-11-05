Совфед назвал условие для возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал условие для возвращения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей. Он дал соответствующий комментарий «Российской газете».

Цеков рассказал, что Киеву необходимо признать собственную провокацию. Совершенные Украиной в 2018 году действия он назвал преступлением. Член Совфеда напомнил, что киевские моряки не соблюдали общепринятые нормы, когда проходили через Керченский пролив. Сенатор назвал задержанные корабли вещественными доказательствами для судебного разбирательства.

По его словам, российские власти считают поведение украинских моряков в Керченском проливе незаконным, несмотря на то, что выдали их Киеву. Однако Цеков не исключил того, что российская сторона может вернуть и корабли, даже если Киев не признает публично свою вину.

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В октябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе, скоро вернутся на территорию страны. Он добавил, что Украина проверит, есть ли на ее судах следы выстрелов, и оценит общее состояние кораблей.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение.

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