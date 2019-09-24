Украина сочла возвращение своих кораблей бесперспективным

Киев ведет переговоры с Москвой по поводу возвращения украинской военной техники из Крыма. Об этом в интервью BBC News заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам Загороднюка, Киев не видит перспектив в возвращении кораблей и иной военной техники Вооруженных сил Украины, оставшейся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года. Он отметил, что Министерство обороны Украины в своей стратегии не рассматривает сценарий передачи вооружения российской стороной.

Отдельно Загороднюк подчеркнул, что в настоящее время Украина ведет переговоры о возвращении трех катеров, задержанных сотрудниками ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, однако этот переговорный процесс также назвал бесперспективным.

В интервью Загороднюк заявил, что нынешнее украинское правительство выступает «категорически против» закупки запчастей для военной техники у России. По его словам, Украина в будущем не планирует закупать российскую продукцию и будет выходить из сложной ситуации путем усиления работы «Укроборонпрома» по импортозамещению.

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Ранее сообщалось о контрабандных закупках запчастей из России для украинских оборонных предприятий. Одним из участников коррупционной схемы украинские следователи считают бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма. В результате отсутствия реакции на предупреждения со стороны пограничников ФСБ России корабли и их экипажи были задержаны. Инцидент стал поводом для введения на Украине военного положения.

На сегодняшний день в бухтах Севастополя остается около 30 украинских кораблей. 11 января 2018 года президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине корабли, технику и другое вооружение. При этом российский лидер отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии».

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