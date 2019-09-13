Освобожденных украинских моряков допросили по делу о госизмене Порошенко

Украинских моряков, переданных Россией в рамках обмена заключенными, допросили по делу о государственной измене бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов в Facebook.

Дело ведет Государственное бюро расследований (ГБР).

Кроме моряков, в ведомство на допрос также был вызван и сам Порошенко. В своем Facebook он заявил, что оставил письменные показания, и возмутился тем, что ГБР в данном вопросе не учитывает решение Международного морского трибунала, «который четко признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем».

Уголовное дело против Порошенко, касающееся инцидента с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года, было возбуждено по заявлению юриста и бывшего чиновника администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Портнов считает, что экс-президент умышленно направил корабли в территориальные воды Крыма, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и использовать это как повод перенести выборы главы государства, то есть намеренно рискнул жизнью украинских военнослужащих.

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25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Порошенко счел инцидент актом агрессии и ввел военное положение, однако уже через месяц отменил его.

Сразу после задержания ФСБ опубликовало видео допроса одного из украинских моряков, который заявил, что осознавал провокационный характер своих действий, и подтвердил, что на борту кораблей было оружие.

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