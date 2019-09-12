Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе

Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента. Его слова приводит «Украинская правда».

«Эта ситуация была не предсказуема ни одной, ни другой стороной, то есть никем. Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте, здесь и сейчас. И я принял такое решение», — сказал Гриценко.

Он отметил, что украинские моряки совершали «мирный переход» в соответствии с договором между двумя странами по использованию Керченского пролива, и не планировали открывать огонь.

Ранее 12 сентября Гриценко рассказал, что после задержания в России на него и его подчиненных оказывали психологическое давление. По его словам, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».

24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности) вернулись на Украину 7 сентября в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. Вместе с ними из российского заключения были освобождены еще 11 украинцев.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. До сентября 2019-го моряки находились в России под арестом.

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