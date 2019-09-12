Украинский моряк рассказал об инциденте с собакой и российским пограничником

Собака, которая была задержана в Керченском проливе вместе с экипажем кораблей ВМС Украины, покусала одного из российских пограничников. Об этом рассказал журналистам командир моряков Олег Мельничук, передает ТСН.

По его словам, собаку Джесси называли между собой 25-м членом экипажа, и когда сотрудники ФСБ задержали всех моряков, они интересовались, куда пропал еще один человек.

Позже выяснилось, что собака спряталась в каюте капитана буксира «Яны Капу», где собрались российские пограничники. «Сидели-сидели, и она схватила одного за штаны, укусила. Вот такая история. Она наверняка поняла, кто и что, и начала действовать, как нужно», — рассказал Мельничук.

Командир отметил, что известие о передаче Джесси украинской стороне очень его воодушевило. «Я понял, что Украина за нас всех борется и что мы вернемся», — сказал он.

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О том, что адвокат военнослужащих ВМС Украины договорилась о выдаче задержанной вместе с моряками собаки, стало известно 29 июля. Юрист подчеркнула, что переговоры об этом велись почти пять месяцев. На момент задержания 25 ноября 2018 года Джесси было три месяца. Сотрудники ФСБ, участвовавшие в операции, поселили животное в своем подразделении в Керчи и присматривали за ней. Сейчас пес живет в семье механика с «Яны Капу», который считался опекуном животного.

Всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за пересечение территориальных вод Крыма и опасное маневрирование, передали Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой 7 сентября по формуле «35 на 35». Помимо них, на Украину вернулся режиссер Олег Сенцов. Киев передал главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и жителя Донбасса Владимира Цемаха, которого голландская прокуратура считает подозреваемым по делу о сбитом «Боинге».

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