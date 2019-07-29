Украина добилась возвращения из России задержанной с моряками собаки

Собака Джесси, которая находилась на борту украинского буксира «Яны Капу» во время его захвата сотрудниками ФСБ России, была возвращена на Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Анастасия Георгиевская.

По ее словам, переговоры о передаче годовалого щенка украинской стороне велись на протяжении «почти пяти месяцев». Собаку приютила у себя семья украинского моряка Сергея Чулибы, который был механиком на буксире «Яны Капу». Адвокат также поблагодарила российских пограничников, которые ухаживали за Джесси на протяжении последних восьми месяцев.

Как отмечает журналистка Александра Ефименко, на момент ареста украинских кораблей щенку было три месяца. Спустя некоторое время после ареста его обнаружили на корабле российские пограничники и решили оставить в своей части в Керчи. Она также отмечает, что в настоящий момент собака «чувствует себя прекрасно», ей были сделаны все необходимые прививки и оформлены документы.

Адвокат Николай Полозов пишет, что юристы узнали о собаке от самих моряков, которые попросили найти щенка и постараться вернуть его домой. «Было совсем непросто. Но просьбу моряков удалось выполнить», — добавляет он.

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В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Корабли украинского флота, как заявляет российская сторона, нарушили государственную границу РФ в Черном море и опасно маневрировали, не реагируя на требования властей. В итоге пограничники, применив оружие, задержали катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

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