На Украине раскрыли детали возвращения моряков из России

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности переговоров между Украиной и Россией об освобождении моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом она написала в своем Facebook.

«Я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков», — сообщила она.

Сейчас переданные Денисовой документы находятся на рассмотрении в Следственном управлении ФСБ.

Ранее Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков домой. Она отметила, что есть решение Международного трибунала по морскому праву и уже оформляются последние документы.

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При этом адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что ему неизвестно о таких договоренностях. Правозащитник отметил, что не знает, на какой стадии переговоры по освобождению моряков, так как он не принимает в них участие.

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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