Главные детали новейших украинских ракет оказались российскими

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что производство украинских ракет среднего радиуса дальности стало возможным только благодаря контрабанде российских комплектующих. Его выступление на заседании следственной комиссии Верховной Рады цитирует ТСН.

«Для тех, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожения страшных схем завоза контрабанды из России, скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в частности, потому, что "Укроборонпром" закупил по подобной схеме часть необходимых изделий», — заявил он.

Материалы по теме Вскрыли консервы На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи

Теперь же, по словам Луценко, ФСБ России перекрыла все пути контрабандных поставок оружейных комплектующих на Украину. «Другого пути "Оборонпрома" я не знаю. В моменты, когда речь идет об уникальных узлах, для того, чтобы наладить производство которых, даже в СССР уходили десятки лет», — посетовал генпрокурор.

Ранее Луценко назвал контрабанду комплектующих из России «приемлемой для воюющей страны». По его словам, воспроизведение таких производств стоило бы «миллиардных капиталовложений».

В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, который имеет давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь.

2 марта украинские националисты провели марш на майдане Незалежности и потребовали посадить президента Петра Порошенко в тюрьму. Также активисты призывали арестовать Гладковского и его сына Игоря, ранее носивших фамилию Свинарчук, из-за расследования о хищениях в оборонной сфере.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!