Власти Украины признали военную контрабанду из России и посчитали это приемлемым

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники страна получала контрабандой из России. Об этом он заявил во время брифинга в среду, 27 февраля, передает «Украинская правда».

По его словам, запчасти получают от волонтеров и предпринимателей, которые доставляют их из России. Луценко уточнил, что большое число комплектующих производится исключительно в России, а воспроизведение такого производства будет стоить «миллиардных капиталовложений». «Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым», — резюмировал он.

Ранее УНИАН сообщало, что лица из окружения украинского президента Петра Порошенко поставляли из России на Украину запчасти к военной технике. По данным журналистов, по сговору с руководством «Укроборонпрома» детали продавали на оборонные заводы, при этом украинские предприятия ОПК в несколько раз переплачивали за запчасти.

В Кремле это посчитали абсурдом.

В Службе безопасности Украины (СБУ) уточнили, что получение техники не подпадает под уголовную ответственность. «К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в данном случае не совершалась», — так прокомментировал журналистское расследование заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков, передает УНИАН. Он уточнил, что в СМИ говорилось только о комплектующих для ремонта и запчастях.

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