Песков назвал абсурдом данные о военной контрабанде из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в украинской прессе информацию о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандными поставками запчастей из России для военной техники. Его слова приводит ТАСС в среду, 27 февраля.

«Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос о вероятности существования контрабанды из России.

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на журналистское расследование сообщило, что лица из окружения украинского президента Петра Порошенко поставляли из России на Украину запчасти к военной технике. В дальнейшем по сговору с руководством «Укроборонпрома» детали продавали на оборонные заводы, при этом украинские предприятия ОПК в несколько раз переплачивали за запчасти.

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