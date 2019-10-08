Украина обвинила Россию в обмане трибунала по инциденту в Керченском проливе

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По его словам, после состоявшегося 7 сентября обмена пленными, Россия официально сообщила трибуналу о возвращении задержанных кораблей украинской стороне, однако на самом деле корабли возвращены не были.

Командующий ВМС считает, что российские власти не хотят их передавать, поскольку суда «являются доказательством агрессии». «Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?» — задался вопросом Воронченко.

Также он отметил, что российская сторона не ответила на официальный запрос министерства иностранных дел Украины о возвращении кораблей.

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25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Сразу после задержания ФСБ опубликовало видео допроса одного из украинских моряков, который заявил, что осознавал провокационный характер своих действий, и подтвердил, что на борту кораблей было оружие.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». В число переданных украинской стороне заключенных вошли попавшие в плен в Керченском проливе моряки.

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