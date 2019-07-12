Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив

В будущем Военно-морские силы Украины планируют проходить через Керченский пролив. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию «Новинария».

«Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их», — сказал Хомчак.

В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками. До этого он говорил, что Киев не может себе позволить такую операцию, потому что у него «нет столько украинцев, чтобы ими так могли рисковать».

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Срок предварительного расследования по этому делу продлен до 25 августа.

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