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Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

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Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью изданию «Би-би-си Украина» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак.

По его словам, на данный момент Киев не может себе позволить такую операцию, потому что у него «нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать». Хомчак считает, что в первую очередь необходимо преодолеть последствия предыдущего прохода, в частности — освободить задержанных в России моряков.

При этом он отметил, что уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, объясняя это тем, что Россия «свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации». «Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — сказал Хомчак, отмечая, что Украина не собирается сдавать свои позиции в Азовском море.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипажи.

Москва назвала действия украинской стороны провокацией, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. 15 апреля срок предварительного расследования по делу продлили до 25 августа. Киев считает действия Москвы актом военной агрессии.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак был назначен начальником Генштаба ВСУ 21 мая указом президента Украины Владимира Зеленского, сразу после увольнения с этого поста Виктора Муженко. Хомчак известен тем, что летом 2014 года в ходе боев в Донбассе руководил сектором «Юг» и оперативным командованием «Б». Соединения под его руководством участвовали в выходе из так называемого Иловайского котла, за попадание в который впоследствии он неоднократно подвергался критике.

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