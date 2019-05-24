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Новый глава Генштаба Украины рассказал о выходе из Иловайского котла

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Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что мог погибнуть в Иловайском котле так же, как все его солдаты. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Генерал уточнил, что вышел вместе с 14 солдатами из Иловайска в безопасную зону ранним утром 31 августа 2014 года. На тот момент он занимал пост начальника сектора «Юг» и оперативного командования «Б» Антитеррористической операции в Донбассе (АТО, с 2018 года Операция объединенных сил — прим «Ленты.ру»). С группой был один тяжелораненый.

«Там нельзя было стоять на горе и управлять, как Наполеон: вы — справа, вы — слева, а здесь кавалерия вперед. Надо там быть, чтобы это видеть», — сказал он.

По словам Хомчака, командование сепаратистов неоднократно предлагало ему покинуть зону боевых действий, оставить добровольческие батальоны и выйти из котла вместе с военными и техникой, однако он отказался. Военный пояснил, что это помогало дисциплинировать и мотивировать бойцов.

«Все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не убегает, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже оставляют Иловайск, а я говорил: "Нет, я на месте". Тогда все [отвечали]: "Мы воюем дальше"», — рассказал он.

После того как группа Хомчака вышла из окружения, их привезли в Старую Ласпи, где до прибытия вертолета бойцам оказала помощь бригада Нацгвардии. «Не ели несколько дней вообще, а воду пили из Кальмиуса», — добавил генерал. После этого командующий был доставлен на доклад к командованию АТО. «Это было 8-9 утра 31 августа. А утром 1 сентября я был в администрации президента и докладывал о состоянии дел президенту», — сказал он.

Хомчак прокомментировал критику своих действий в том бою и подчеркнул, что он, по его мнению, сделал все, что мог. «Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести (...) Но я ни перед кем глаза не опускаю», — заявил командующий.

Боевые действия, известные как Иловайский котел, начались в ночь на 19 августа 2014 года. Украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако они оказались окружены вооруженными формированиями самопровозглашенной Донецкой народной республики. При выходе украинские войска понесли серьезные потери — по официальным данным, были убиты 366 человек.

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