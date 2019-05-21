Украинскую армию возглавил попавший в «Иловайский котел» генерал

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак, под руководством которого украинские войска осуществляли операцию по взятию Иловайска. Об этом сообщает «Страна.ua».

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Хомчаку 51 год, он уроженец западноукраинского города Ровно. С 2016 года — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины. Он был начальником сектора «Юг» и оперативного командования «Б» в ходе боев в Донбассе летом 2014 года. Соединения под руководством Хомчака участвовали в выходе из так называемого Иловайского котла. Сообщалось, что он прорывался из окружения вместе с солдатами.

Предыдущий глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко был отправлен в отставку 21 мая решением нового президента Украины Владимира Зеленского.

Боевые действия, связанные с «Иловайским котлом», начались в ночь на 19 августа 2014 года. Украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены вооруженными формированиями самопровозглашенной Донецкой народной республики. При выходе из котла украинские войска понесли серьезные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек.

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