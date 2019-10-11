На Украине анонсировали возвращение военных кораблей из Крыма

В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сейчас российским и украинским военно-морскими командованиями обсуждаются технические вопросы. «Между Россией и Украиной есть взаимодействие, стороны на финальном этапе передачи этих кораблей... Наша задача как министерства иностранных дел — дать возможность завершить процесс», — пояснил украинский политик.

Он отметил, что Киев уже сообщил российской стороне о готовности забрать военные корабли. «Мы готовы — назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать их... Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли будут нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям», — добавил Пристайко.

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Также он подчеркнул, что украинские власти не признают выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву о возвращении моряков и кораблей. Ранее командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС), адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН ложную информацию. По его словам, российские власти не хотят передавать Киеву суда, поскольку они «являются доказательством агрессии».

24 сентября министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что Киев ведет переговоры с Москвой о возвращении катеров, однако он назвал переговорный процесс бесперспективным.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма. В результате отсутствия реакции на предупреждения со стороны пограничников ФСБ России корабли и их экипажи были задержаны. Инцидент стал поводом для введения на Украине военного положения.

На сегодняшний день в бухтах Севастополя остается около 30 украинских кораблей. 11 января 2018 года президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву украинские корабли, технику и другое вооружение. При этом российский лидер отметил, что боевые машины находятся «в плачевном состоянии».

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